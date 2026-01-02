Un nouveau match qui s’annonce compliqué pour La Rochelle. Une semaine après un déplacement difficile à Toulouse, marqué par une lourde défaite 60 à 14, les Jaune et Noir reçoivent Toulon ce dimanche, à l’occasion de la 14e journée. Une équipe classée 3e quand les Rochelais pointent désormais à la 10e place. Mais ces derniers doivent rebondir dès ce week-end pour reprendre la confiance avant la Champions cup. Coup d’envoi du match à 21h05 au stade Marcel-Deflandre. Un match qui sera aussi l’occasion de célébrer 10 années de rencontres à guichets fermés.