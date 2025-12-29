En 2026, la Communauté de communes de l’île d’Oléron ne travaillera plus avec l’association Ocean pour l’exploitation de la Ressourcerie à Dolus. Le contrat qui liait les deux structures cessera en mai prochain, après dix ans de collaboration. La collectivité ne souhaite pas reconduire le partenariat, en raison des tarifs trop élevés pratiqués par l’association, « peu compatibles avec un service public de réemploi » indique la CdC.

Créée en 2015 par la Communauté de communes de l’île d’Oléron et implantée à Dolus-d’Oléron, la Ressourcerie est exploitée depuis son ouverture par l’association Ocean, Oléron Contre l’Exclusion Avec Nous. Le contrat actuel, renouvelé par périodes de cinq ans, arrivera à échéance en mai 2026 et ne sera pas reconduit. Jusqu’à présent, l’association était la seule candidate à répondre à la délégation de service public, obtenant ainsi chaque renouvellement sans concurrence. Les élus communautaires ont toutefois décidé de ne pas poursuivre cette collaboration, notamment en raison de tarifs, je cite, « peu compatibles avec un service public de réemploi ». Depuis l’origine, de nombreuses remarques et plaintes d’usagers ont été formulées quant à des tarifs jugés trop élevés, limitant la fréquentation et l’accessibilité de la ressourcerie. Si le modèle économique demeure équilibré pour la collectivité, il ne répond pas pleinement aux attentes des élus en matière de service public. Les tonnages détournés ne sont pas à la hauteur des objectifs fixés, et une partie de la population n’a pas accès à des biens à des prix abordables. Malgré de nombreux échanges avec la collectivité, l’association n’a pas souhaité revoir sa stratégie tarifaire depuis 2015. Faute de candidats, la CdC oléronaise assurera donc directement l’exploitation de la ressourcerie à partir de mai 2026, et reprendra le service en régie communautaire. Les salariés actuellement affectés au site se verront proposer de poursuivre, selon des conditions que la collectivité analyse actuellement. Les autres activités de l’association ne sont pas concernées par ce changement.

L’objectif de la collectivité est de relancer la dynamique locale du réemploi et de pouvoir confier de nouveau l’exploitation à une structure associative une fois le modèle consolidé.