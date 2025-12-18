Dans le cadre des manifestations agricoles, des perturbations routières sont en cours : il est déconseillé d’emprunter l’échangeur n°34 à Saint Jean d’Angély, pour entrer ou sortir de l’A10. Pour les véhicules circulant sur l’A10 et qui souhaitent sortir de l’autoroute : dans les 2 sens, évitez la sortie n° 34 et privilégiez les sorties n°33 à Niort ou n°35 à Saintes.

Pour les véhicules souhaitant emprunter l’A10 :

> Direction Bordeaux : empruntez la RD150 vers Saintes pour entrer sur l’A10 par l’échangeur n°35.

> Direction Paris : empruntez la RD150 vers Niort pour entrer sur l’A10 par l’échangeur n°33.