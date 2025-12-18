Des difficultés de circulation sont à prévoir aujourd’hui en Charente-Maritime. En raison de la mobilisation agricole annoncée, il est fortement déconseillé aux automobilistes d’emprunter la RD137 ce jeudi toute la matinée, depuis le sud du département jusqu’à La Rochelle. Des perturbations seront également à prévoir toute cette journée sur la rocade et sur les principaux échangeurs routiers desservants La Rochelle, et sur l’axe Rochefort-La Rochelle. Il est vivement recommandé d’éviter ces secteurs, d’anticiper voire de reporter ses déplacements et de privilégier des itinéraires alternatifs. Idéalement, il est même conseillé de favoriser le télétravail. En fonction de l’évolution de la situation, des déviations pourront être mises en place.

Un convoi agricole à l’initiative de la Coordination rurale 17 va donc traverser ce jeudi matin le département du sud vers le nord, en passant par Mirambeau, Pons, Saintes, Tonnay-Charente, Aytré et La Rochelle. Un autre doit partir de Surgères direction la préfecture. De leur côté, les Jeunes agriculteurs 17 ont prévu une action au rond-point à la sortie de l’autoroute A10 à Saint-Jean-d’Angély, en soutien à leurs collègues partis à Bruxelles pour dénoncer la taxe sur l’engrais et le traité de libre-échange du Mercosur. Au programme : barrage filtrant et contrôle de l’origine des produits transportés dans les camions.