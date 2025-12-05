Une nouvelle saison débute en coupe d’Europe pour La Rochelle, avec le coup d’envoi ce week-end de la Champions cup. Exit le championnat de Top 14 le temps de deux semaines. Les Jaune et Noir retrouvent la compétition européenne au cours de laquelle ils avaient été éliminés en 8e de finale lors du dernier exercice. Grosse déception pour les doubles champions d’Europe qui comptent bien mieux faire cette année. Mais ce ne sera pas chose aisée, tant la poule est complexe. Pour débuter, les Rochelais affrontent les Anglais de Leicester ce samedi soir à domicile. Match à 18h30 au stade Marcel-Deflandre.