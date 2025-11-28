

À un peu moins d’un mois de Noël, c’est le moment de penser aux cadeaux à mettre au pied du sapin. L’Atelier Cyclab de Surgères accueille cet après-midi un Marché de Noël éco-responsable. C’est la 2e édition organisée par Natures Vives, un collectif d’entrepreneurs engagés qui proposent des prestations et des cadeaux responsables réalisés avec des matériaux de réemploi. Cette 2e édition intervient après une première l’an dernier qui avait connu un certain succès, comme le reconnaît volontiers Audrey Pluchon, designer et membre fondatrice du collectif :

Rendez-vous de 12h à 20h à l’Atelier Cyclab, dans la zone industrielle Ouest de Surgères. Des ateliers gratuits seront proposés : illumination du vélo-sapin, création LEGO sur le thème de Noël, restauration zéro déchet et concert du groupe Tadâm à 18h et 19h.