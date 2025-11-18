Le coup d’envoi hier de la Semaine de l’industrie en France. À cette occasion, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique se mobilise et propose des visites d’entreprises, des ateliers et des animations afin de valoriser les métiers et les acteurs économiques du territoire auprès des scolaires, des enseignants et des entreprises. Les précisions sur le déroulement de cette opération.

Plusieurs collèges et lycées du territoire prennent part à cet événement, notamment le lycée de l’Atlantique et le collège Henri Dunant de Royan, ou encore le collège Fernand Garandeau de La Tremblade et celui des Vieilles vignes à Cozes. Les élèves pourront notamment visiter et découvrir des entreprises, comme Burg Vinaigres à La Tremblade ou Surfilm Packaging à Médis. Des activités seront également proposées par Up ! Le carré des entrepreneurs, qui est le service de développement économique de la CARA, et notamment l’Odyssée de l’industrie : un parcours ludique et interactif autour des défis technologiques dont le but est de découvrir l’industrie et ses métiers côté coulisses. Une exposition dédiée à la découverte de l’industrie, créée par le lycée Merleau-Ponty de Rochefort, sera également installée dans chaque établissement partenaire. Et un escape game basé sur des situations concrètes sera organisé. Enfin, un atelier pour les entreprises du territoire aura lieu ce vendredi. Il portera sur un sujet très actuel : « l’intelligence artificielle et son rôle dans la performance industrielle ».

Avec cette semaine d’actions, la CARA entend rapprocher les entreprises, les jeunes et les personnes en recherche d’emploi, afin de faire découvrir un secteur qui évolue rapidement.