Vendredi a eu lieu la signature à la mairie de Marennes-Hiers-Brouage d’un bail commercial avec Les Pêcheries de la Cotinière à Saint-Pierre-d’Oléron. Une entreprise de poissonnerie-mareyage-traiteur qui va s’installer le mois prochain au 32 rue Dubois-Meynardie, face au marché, en lieu et place de l’épicerie Un Monde en vrac qui a fermé. Elle va bénéficier du dispositif de location/sous-location mis en place par la municipalité, dans le cadre du programme gouvernemental Petites Villes de Demain, et d’un loyer modéré destiné faciliter l’implantation de nouveaux commerces en centre-ville. Ce dont se réjouit pleinement la maire Claude Balloteau :

Une aubaine pour les gérants Delphine et Olivier Dupuis qui ont déjà deux points de vente sur Oléron et Pau, en lien direct avec les criées de La Cotinière, La Rochelle et Lorient. Cet espace de vente de 60 m² va leur permettre de commercialiser leurs produits et d’ouvrir juste avant les fêtes de fin d’année. Delphine Dupuis :

Entreprise familiale créée en 1932, Les Pêcheries de La Cotinière emploient au total 32 salariés à l’année, et jusqu’à 50 en saison.