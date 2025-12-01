

L’association Le Cercle de l’espérance de Breuilles organise deux lotos samedi 7 décembre, à 20h00, et ce dimanche 8 décembre, à 14h15, à la salle des fêtes de Bernay-Saint-Martin. Plus de 2 200€ de lots et bons d’achat dont un de 600€ par loto, des corbeilles de fruits, des jambons secs et de nombreux autres lots. Animé par Phil. 2€ le carton et formules à 15 et 20€. Plaques acceptées. 3 tombolas. Bingo à 2€. Partie spéciale, pour 3 lots, à 3€ le carton, 5€ les 2 et 10€ les 5. 3€ le carton pour le lot surprise. Réservation non placées au 06 66 56 30 09 ou au 06 31 96 84 80. Sur place buvette, sandwichs et pâtisserie. Ouverture des portes le samedi à 19h et le dimanche à 13h. Carte bancaire acceptée.