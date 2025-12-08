

Christian organise à la salle des fêtes de Sainte-Lheurine, mercredi 31 décembre, de 22h00 à 4h00, un grand bal de la Saint-Sylvestre avec l’orchestre de Damien Roy. Vous seront offerts une coupe de pétillant accompagnée de son assiette gourmande composée de 3 chouquettes, tarte, galette, papillotes, clémentine, soupe à l’oignon et cotillons. Ambiance et divertissement assurés, danses de salon, disco, rock et danses en ligne. L’entrée est à 35 euros. Réservation validée après paiement. Réservez en appelant le 05 46 97 12 00 ou le 06 52 04 67 21 et sur christian.e-monsite.com. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.