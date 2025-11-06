Municipales 2026 : un tandem de choc pour reprendre en main la Ville de Saint-Jean-d’Angély. Alors que la maire socialiste sortante Françoise Mesnard brigue un 3e mandat, deux membres de l’opposition municipale ont décidé de présenter une candidature commune. Pierre-Michel March, 74 ans, ancien universitaire et ex-DRH pour de grandes entreprises, et Sandrine Ducourtioux, 58 ans, conseillère patrimoniale, s’engagent pour assurer un mandat en relais. Exprimant un profond ras-le-bol, ils veulent en finir avec la politique menée actuellement. Écoutez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/march-ducourtioux-integral.mp3 Parmi les priorités pour la Ville, Jean-Michel March souhaite en finir avec ce qu’il considère comme l’hypothétique projet de station thermale. Il veut également remettre de l’ordre au sein de la police municipale, redynamiser l’emploi et favoriser la démocratie participative. Lui et sa colistière tiennent une première réunion publique ce soir à l’Abbaye des Bénédictines.