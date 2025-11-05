(MÀJ 15:09) Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez s’est rendu cet après-midi sur l’île d’Oléron, après le drame survenu ce matin. Un automobiliste de 35 ans a délibérément foncé sur plusieurs passants entre Dolus et Saint-Pierre. Dix personnes ont été touchées. Cinq ont été blessées dont deux sont désormais en urgence absolue, parmi lesquelles une assistante parlementaire du député du Rassemblement national Pascal Markowsky. Le suspect, originaire de l’île, a crié « Allah Akbar » au moment de son interpellation. Placé en garde à vue, il est déjà connu de la justice pour des délits mineurs. Une enquête pour tentative d’assassinat a été ouverte.

Le drame ce mercredi matin sur l’île d’Oléron. En début de journée, peu avant 9h, le conducteur d’une voiture a volontairement percuté plusieurs cyclistes et piétons entre Dolus et Saint-Pierre, en plusieurs endroits sur une distance de 6 km environ. Il aurait ensuite tenté de mettre le feu à son véhicule avec une bouteille de gaz. Le bilan est dramatique : dix personnes âgées de 22 à 69 ans ont été touchées. Cinq ont été blessées dont deux grièvement. Parmi les deux victimes en urgence absolue, l’une a été évacuée en hélicoptère vers le CHU de Poitiers. Le suspect âgé de 35 ans a crié « Allah Akbar » au moment de son interpellation par les gendarmes. Interpellation musclée puisque l’individu a dû être maîtrisé à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique. Habitant de La Cotinière à Saint-Pierre-d’Oléron, il a été placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de sa commune. Il est connu pour des délits de droit commun, vols et conduite en état d’ivresse, et des problèmes psychiatriques, d’alcool et de consommation de produits stupéfiants, selon le parquet de La Rochelle, mais il n’est pas fiché S. Une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat. L’intention terroriste n’est pour l’instant pas confirmée, et le parquet antiterroriste de Paris ne s’est pas encore saisi de l’affaire. Le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel s’est rendu sur place. Une cellule de crise a été ouverte par les autorités locales. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez s’est rendu sur place en début d’après-midi, à la demande du Premier Ministre Sébastien Lecornu.