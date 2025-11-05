Le déplacement hier d’Emmanuel Macron en Charente-Maritime. Le chef de l’État s’est tout d’abord rendu à La Rochelle, à l’occasion de l’ouverture de la 20e édition des Assises de la mer qui se tiennent jusqu’à ce soir à l’espace Encan. Le Président de la République est arrivé à la mi-journée. Il est allé à la rencontre des acteurs de la filière maritime. Très attendu sur la question du parc éolien en mer au large de l’île d’Oléron, Emmanuel Macron a évoqué la relance du projet. Depuis l’appel d’offres infructueux pour le projet de parc éolien en mer au large de l’île d’Oléron prononcé le 24 septembre dernier, faute de candidats, les acteurs locaux de la filière maritime sont particulièrement inquiets, espérant un signe fort du chef de l’État pour les rassurer. Surtout dans un contexte d’instabilité politique et gouvernementale. Sur ce point, Emmanuel Macron a affirmé que le gouvernement travaille à la relance du projet de parc éolien Oléron 1, situé à 40 km au large des côtes charentaises-maritimes. L’éolien en mer est « une filière qui permet de créer des emplois », a-t-il martelé, ajoutant que la façade Sud-Atlantique doit être « l’un des acteurs » de son déploiement. Le chef de l’État a ensuite exprimé ses convictions en matière de politique énergétique, reposant sur un juste équilibre entre le renouvelable et le nucléaire, sans opposer l’un à l’autre, mais en combinant les deux sans être exclusif.

En marge du discours présidentiel aux Assises de la mer, un comité d’accueil s’est tenu sur le parvis de l’aquarium de La Rochelle. Une centaine de manifestants se sont rassemblés sans autorisation pour dénoncer la politique marconiste. Trois d’entre eux, représentants de La France insoumise, ont été verbalisés pour manifestation interdite. Ils ont écopé d’une amende de 135 euros.

Parallèlement, le député de La Rochelle apparenté Modem Olivier Falorni a remis une lettre au Président Macron pour lui demander d’organiser un referendum sur la question de la fin de vie avant l’été 2026, alors que le projet de loi dont il est l’un des rapporteurs à l’Assemblée nationale, notamment sur l’aide à mourir, s’enlise. Une lettre comme un dernier espoir, cosignée par l’ancien journaliste Charles Biétry, atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative incurable. On écoute Olivier Falorni :

Après son escale rochelaise, Emmanuel Macron s’est rendu au collège La Fayette de Rochefort pour aller à la rencontre de collégiens et lycéens afin d’évoquer les dangers d’internet et des réseaux sociaux et leurs conséquences sur la santé mentale des jeunes, l’un de ses chevaux de bataille. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le chef de l’État en a impressionné plus d’un, à l’image de Léna en classe de Seconde, mais aussi Léna et Nils en Terminale :

Le Président de la République a achevé son déplacement à Rochefort par la visite de la Corderie Royale, avant de se rendre à la Maison de Pierre Loti fraîchement réhabilitée, en présence de la ministre de la Culture Rachida Dati.

Hier matin, en marge du déplacement présidentiel, un homme de 45 ans a été interpellé à La Rochelle pour apologie du terrorisme à l’encontre d’Emmanuel Macron. En réaction à la venue du président, l’individu avait publié sur les réseaux sociaux un commentaire menaçant : « Trop tard pour préparer un attentat ». Placé en garde à vue, il a reconnu les faits, expliquant qu’il s’agissait d’une mauvaise blague sous l’effet de l’alcool. Il écopera d’une amende et d’un stage de citoyenneté.