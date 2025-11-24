

Plume de créateurs organise son marché de Noël samedi 29 novembre, de 10h à 21h30, et dimanche 30 novembre, de 10h à 17h30, à la salle des fêtes du chat d’eau à Marsais. Avec plus de 35 exposants, créateurs, artisans et commerçants. Sur place buvette, vin chaud et crêpes, restauration rapide, paëlla et dessert le samedi à 14€ et feux d’artifice à 20h, jeux pour enfants, spectacle de Noël le dimanche avec le père Noël, goûter et photo. L’entrée est gratuite. Inscriptions et renseignements par mail à plumedecreateurs@gmail.com. Réservation pour le repas au 06 80 12 48 65.