La lutte contre la prolifération des chenilles processionnaires du pin reprend sur l’île d’Oléron. Depuis hier, la Communauté de communes propose aux habitants des éco-pièges à prix réduit. Des ventes ont lieu toute cette semaine. L’enjeu de santé publique est important, en raison du caractère très urticant des poils de ces insectes qui peuvent occasionner des désagréments chez l’Homme et chez les animaux.

La chenille processionnaire est la larve d’un papillon de nuit qui vient pondre dans les aiguilles des pins en été. Celle-ci se nourrit des aiguilles, provoquant un affaiblissement important des arbres. Arrivée à maturité, elle quitte l’arbre pour aller s’enfouir dans le sol, afin de se transformer en chrysalide. Elle est recouverte de poils urticants qui peuvent engendrer chez l’homme des démangeaisons et autres symptômes respiratoires plus ou moins graves suivant les individus, en particulier s’ils sont allergiques ou asthmatiques. Chez les animaux de compagnie, ces poils risquent d’entraîner des nécroses de la langue, qui peuvent être fatales si l’animal n’est pas emmené en urgence chez le vétérinaire. La Communauté de communes de l’île d’Oléron, en charge de la lutte contre cette espèce, finance environ 80% du coût des équipements permettant de réduire les nuisances engendrées par les chenilles autour des habitations. Il existe différentes méthodes de régulations souvent complémentaires, et notamment l’éco-piège, une collerette à installer autour du tronc de l’arbre de novembre à mai, qui capture les chenilles lors de leur descente. Grace à la contribution financière de la CdC, les particuliers souhaitant s’équiper peuvent le faire pour la somme de 8 € par éco-piège, et 1,50 € pour une recharge. La distribution est limitée à 5 éco-pièges par foyer et par an, sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

La vente et la distribution ont lieu sur le site du service espaces naturels de la Communauté de Communes, route du Douhet, à La Brée-les-Bains. Rendez-vous aujourd’hui, demain et vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.