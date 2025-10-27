Attention si vous devez vous rendre aujourd’hui aux urgences de l’hôpital de Saint-Jean-d’Angély. La régulation de l’accès a été prolongé jusqu’à demain matin 8h30. En cause : le contexte de forte tension hospitalière et l’absence de renfort de médecins malgré les efforts de recrutement. Cette décision, prise à titre préventif, vise à garantir la sécurité et la qualité de prise en charge des patients actuellement hospitalisés au sein de l’établissement. Les personnes qui ont besoin de soins urgents doivent donc contacter le Centre 15 qui les orientera vers une structure adaptée.