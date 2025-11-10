

À Loulay, entre Saint-Jean d’Angèly et Niort, la Coopérative scolaire de l’école primaire organise sa 32ème brocante/vide-greniers, ouverte aux professionnels et particuliers ce dimanche 16 novembre. Le prix du mètre linéaire est à 3€ tout en extérieur. Sur place, buffet (plat chaud lasagnes à la bolognaise, sandwiches et bien d’autre) ainsi qu’une buvette. Pour les renseignements et les réservations, vous pouvez appeler le 07 62 60 74 97 de 9h à 11h15 et de 14h à 15h30. Aucune réservation sur le répondeur.