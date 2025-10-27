

À Foncouverte, le club Fontcouverte en marche organise une randonnée solidaire dimanche 2 novembre. Avec au choix : 3 circuits de marche, de marche nordique sur 6, 10 et 14 kilomètres et deux circuits V.T.T. de 25 et 35 kilomètres. Les droits d’inscription sont de 6€, gratuits pour les moins de 12 ans. Départ libre entre 8h et 9h30, à la salle des fêtes, route de La Sauzaie. Café au départ, ravitaillement sur les parcours, sauf 6 kilomètres, pot de l’amitié à l’arrivée avec vente de gobelet à 1€ ou avec le vôtre. Remise de tee-shirt par tirage au sort. Les bénéfices seront reversés à Étoil’clown. Chiens tenus en laisse acceptés. Renseignements au 06 07 86 71 30.