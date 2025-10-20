

À Vandré-La Devise, l’association ACCA de Saint-Laurent-de-la-Barrière organise un loto ce vendredi 24 octobre, à la salle des fêtes, à 20h15. Il sera animé par Phil. 46 lots dont un bon de 600€, trottinette électrique, téléviseur, jambons, paniers garnis et de nombreux autres lots. 2€ le carton, formules à 15 et 20€. 3€ le carton pour un lot surprise. 3 parties spéciales à 3€ le carton et 5€ les 2. Bingo et tombola. Bingobar et partie 10 fois 1 ligne. Sur place buvette et restauration. Renseignements et réservations non placées au 06 89 19 17 70. Ouverture des portes à 19h.