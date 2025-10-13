Un dramatique accident de la route s’est produit hier après-midi à Chambon, entre Surgères et La Rochelle. Peu avant 16h, deux voitures se sont violemment percutées de face sur la D 939. Le bilan est lourd : un homme de 74 ans et deux femmes de 66 et 77 ans sont décédés. Une autre victime a été transportée en urgence absolue à l’hôpital de La Rochelle. Il s’agit d’un homme âgé de 75 ans. Enfin, deux chiens ont également été tués. Plusieurs véhicules de secours ont été mobilisés sur place par les pompiers. La circulation a été perturbée. Une enquête a été ouverte, mais les circonstances du drame restent floues, faute de témoins.