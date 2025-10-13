Grosse frayeur vendredi après-midi après un accident entre un bus scolaire et une voiture à Voissay, près de Saint-Jean-d’Angély. La collision a eu lieu peu après 17h sur la RD 739. Le bus a percuté de plein fouet la voiture. Les cinq collégiens présents à bord et le chauffeur n’ont pas été blessés. Les trois occupants de l’autre véhicule, âgés de 17 à 21 ans, ont été transportés en urgence relative vers le centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angély. L’une des victimes a dû être désincarcérée du véhicule par les pompiers. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident.