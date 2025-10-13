

La Tremblade accueille ce lundi le Forum des emplois saisonniers ostréicoles. À quelques semaines du grand rush des fêtes de fin d’année, la filière recrute pour faire face au surcroît d’activité en cette période particulièrement importante pour l’ensemble des producteurs d’huîtres du bassin Marennes-Oléron. De nombreux postes sont à pourvoir.

L’ostréiculture est une filière qui génère un important besoin de main d’œuvre en période de fin d’année. Entre 45 et 60 000 tonnes d’huîtres Marennes-Oléron sont commercialisées et expédiées chaque année. Ce qui représente 50% de la production française. C’est pourquoi le Département de la Charente-Maritime, avec sa Maison de l’emploi saisonnier, et ses partenaires de France Travail et de la Mission locale de Royan donnent rendez-vous ce lundi 13 octobre, de 14h30 à 17h, au foyer culturel de La Tremblade, pour le Forum de l’emploi saisonnier ostréicole.

L’essentiel de l’offre d’emploi en ostréiculture concerne des postes de manutentionnaires pour le tri, le pesage, le cerclage et le conditionnement. Il s’agit de postes ne nécessitant pas de connaissances ni de compétences particulières, et donc accessibles à tous. La durée des contrats va de 15 jours à 3 semaines. Le secteur géographique concerné par l’emploi ostréicole comprend l’île d’Oléron, Marennes et le Pays Royannais.

Il faut savoir que, pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, le Département permet de cumuler l’allocation avec des revenus saisonniers sur une période de 2 mois ou de 300 heures de travail sur une année civile.

La 8e édition du Forum des emplois saisonniers ostréicoles, c’est ce lundi, de 14h30 à 17h, au foyer culturel à La Tremblade. Un CV est indispensable pour rencontrer les professionnels et les exploitants qui seront présents.