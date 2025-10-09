Le cabinet médical de Marennes décroche le label de Maison de Santé Pluriprofessionnelle. Il lui a été attribué le 1er octobre dernier par le Comité départemental de suivi des Maisons de santé. Cette reconnaissance s’accompagne d’une subvention de 180 000 euros pour soutenir son déploiement et offrir un meilleur accès aux soins à la population, dans un contexte de désertification médicale.

Désormais labellisée, la Maison de Santé Pluriprofessionnel de Marennes bénéficie d’un cadre institutionnel lui permettant d’accéder à des financements spécifiques. L’enveloppe de 180 000 euros va permettre de financer l’aménagement, l’organisation des équipes médicales et les premiers frais de fonctionnement. L’objectif est d’améliorer la coordination des soins, de renforcer l’attractivité de la commune pour l’accueil de nouveaux praticiens, et d’offrir aux habitants un parcours de santé simplifié.

Une MSP, ce n’est pas seulement un lieu où exercent plusieurs praticiens : c’est un mode d’organisation qui favorise le travail en équipe entre médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, sage-femmes et autres professionnels de santé. Grâce à cette collaboration, les habitants bénéficient d’un accès plus fluide aux soins, d’un meilleur suivi des patients, et d’une plus grande attractivité pour de nouveaux professionnels de santé souhaitant s’installer sur la commune ou le Bassin de Marennes.

Pour conclure, cette MSP vient compléter l’offre de santé locale et s’inscrit dans une stratégie départementale de soutien aux soins de proximité.