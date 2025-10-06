

Municipales 2026 : une nouvelle candidature se déclare à Aigrefeuille-d’Aunis, avec la liste Osez Aigrefeuille, menée par Sébastien Calzi, âgé de 36 ans et résidant dans la commune depuis trois ans. Une liste qui se veut citoyenne, et qui a pour ambition de replacer les habitants et l’intérêt général au cœur des décisions, mais aussi de moderniser la ville. On écoute Sébastien Calzi :

La campagne, qui démarre, va se poursuivre sur les évènements publics, les marchés et les réseaux, et avec la distribution d’une grande enquête auprès des habitants. Une restitution sera faite lors d’une réunion publique fin novembre/début décembre.

De son côté, le maire sortant Gilles Gay vient d’annoncer être candidat à sa propre succession.