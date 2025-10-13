

À Bernay-Saint-Martin, le Cercle de l’espérance organise un repas choucroute dimanche 26 octobre, à partir de 12h, à la salle des fêtes. Au menu à 25€ : apéritif, potage, choucroute garnie, fromage, dessert, café et digestif. Plat de substitution, sauté de porc. Un verre de bière ou de vin blanc compris. 12€ pour les enfants de moins de 12 ans. Apportez vos couverts. Inscription avant le 20 octobre au 06 66 56 30 09 ou au 06 31 96 84 80. Carte bancaire acceptée. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.