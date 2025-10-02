Nouvelle journée d’action interprofessionnelle contre le prochain budget de l’État et l’injustice sociale. Deux semaines après un premier mouvement, une intersyndicale appelle de nouveau à la grève et à la mobilisation partout en France. En Charente-Maritime, cinq manifestations sont prévues : à 10h au jardin public de Jonzac, à 10h30 place Colbert à Rochefort, devant le palais de justice de Saintes et devant l’Hôtel-de-Ville de Saint-Jean-d’Angély, et à 14h sur le parvis de la gare de La Rochelle. À Saintes, l’action a été précédée d’un rassemblement de la CGT tôt ce matin devant le laboratoire Synlab qui s’apprête à licencier neuf salariés dans les deux Charentes.