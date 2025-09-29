

Les associations La Landraisienne, Les Petites Mains, La Grouée et L’Amicale s’unissent pour Octobre rose. Rendez-vous le samedi 11 octobre, à la salle des fêtes de Landrais, à partir de 19h30. Un repas-spectacle avec « Les filles de l’Orient » vous sera proposé, suivi d’une soirée dansante. Réservations obligatoires à la mairie au 05 46 27 73 69 ou au 06 69 31 80 90, en dehors des horaires d’ouverture. Tombola. Avec le soutien de la mairie. L’intégralité des bénéfices de cette journée sera reversée au profit de la Ligue contre le cancer.