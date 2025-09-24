À Rochefort, l’association Hermione-La Fayette a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de La Rochelle. Une mesure assortie d’une période d’observation de six mois qui est nécessaire pour lui laisser le temps de trouver de nouveaux financements, afin de mener à bien les travaux de réparation de l’Hermione qui se poursuivent au port de Bayonne. Il faut trouver dix millions d’euros. Seulement la moitié a pour le moment été collectée. Le tribunal de La Rochelle considère « qu’une poursuite du projet est encore possible ». L’appel aux dons est relancé.