Les verrières de la gare de La Rochelle retrouvent tout leur éclat ! Inscrite aux Monuments historiques depuis 1984, le bâtiment fait l’objet d’un important chantier de restauration, piloté par SNCF Gares & Connexions depuis novembre 2024. Les travaux se déroulent à plus de 20 mètres de hauteur et portent principalement sur le remplacement des verrières (structure métallique et vitrerie), mais aussi la réfection de la couverture, le remplacement des châssis de désenfumage, et l’installation d’équipements sécurisés pour la maintenance.

Les travaux de la gare de La Rochelle, inscrite à l’inventaire supplémentaire des « Monuments historiques », sont réalisés en étroite collaboration avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine et l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de Charente-Maritime. Conçue au début du 20ème siècle par l’architecte Pierre Esquié, dans le courant culturel dominant des édifices classiques du 19ème siècle, la gare de La Rochelle a su se moderniser. Elle a ainsi vu sa grande halle rénovée en 2005 et s’est transformée en un véritable pôle d’échanges multimodal en 2022, avec le remodelage du parvis et la création d’une passerelle. Il s’agit donc aujourd’hui de rénover son « bâtiment voyageurs » et plus précisément ses verrières. Ces nouveaux travaux illustrent la volonté de SNCF Gares & Connexions de préserver le patrimoine exceptionnel que représentent les gares françaises

L’enjeu est de taille compte tenu des dimensions imposantes de la verrière zénithale : 420 m² de surface et 70 mètres de long. 1 500 m² de charpente à traiter. 45 personnes sont mobilisées sur ce chantier qui doit s’achever en mars 2026, après 17 mois de travaux.

Coût de l’opération : 4 millions d’euros.