Scène ouverte du 19/09/25 avec Ginie Line. Reconnue pour sa voix profonde et vibrante, l’artiste a marqué toute une génération à travers « Les Dix commandements », en interprétant le rôle de Néfertari. Elle chante notamment sur le titre emblématique « L’Envie d’aimer », qui devient un immense succès en France. Ce rôle assoit sa réputation dans le milieu artistique, grâce à son charisme et sa voix puissante. Elle incarne par la suite, en 2011, le rôle de Satine dans la comédie musicale « Dracula, l’amour plus fort que la mort », mise en scène par Kamel Ouali. En parallèle, elle lance sa carrière solo avec des titres comme « Un simple pas » (2002). En 2005, elle collabore avec Pascal Obispo sur l’album « Acoustic » et participe à de nombreux projets musicaux. Aujourd’hui, elle participe à la tournée « Comédies Musicales » qui reprend tous les plus grands titres des comédies musicales.