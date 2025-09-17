La grève nationale s’annonce massive demain jeudi 18 septembre. Jour choisi par l’intersyndicale pour organiser une grande journée d’action contre les rigueurs budgétaires de l’État, qui devrait être plus importante que la mobilisation citoyenne « Bloquons tout » organisée mercredi dernier. Le mouvement s’annonce particulièrement suivi dans l’Éducation nationale, avec 1 enseignant gréviste sur 3. Le service à la cantine sera perturbé, ainsi que l’accueil périscolaire comme à La Rochelle. Mais un service minimum sera assuré.

Côté transports : la SNCF annonce un trafic quasi normal pour les TGV puisque 90% des trains circuleront, contre 60% pour les TER.

Pour rappel, en Charente-Maritime, cinq rassemblements sont annoncés. Demain en milieu de matinée à Jonzac, Saintes, Rochefort et Saint-Jean-d’Angély ; et en début d’après-midi à La Rochelle.