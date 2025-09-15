Attention travaux sur la route à Bourcefranc-le-Chapus. Un chantier de réfection de la chaussée va se dérouler à partir de demain sur la Départementale 26 jusqu’au 26 septembre. Des travaux diurnes de reprise des îlots seront réalisés ces trois prochains jours, avec la mise en place d’une circulation alternée. Puis, dès le 22 septembre, aura lieu la pose des enrobés de nuit, entre 20h et 6h du matin. La circulation sera également alternée. Elle sera rétablie en journée. Les usagers sont invités à adopter une conduite responsable et à redoubler de vigilance.