Les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime dressent le bilan des interventions pendant la saison estivale. Alors que les postes de secours sur les plages ont fermé, et que la rentrée est passée, l’heure est venue de faire les comptes pour le Service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime. Si les opérations menées sur les zones de baignade ont baissé cet été comparé à 2024, elles ont fortement progressé pour les incendies et les accidents.

Sur les 33 postes de secours répartis le long du littoral charentais, le Service départemental d’incendie et de secours a réalisé cet été 2 512 interventions dont une très grande majorité pour de la bobologie (1 930), 86 pour des traumatismes, 85 pour des recherches de personnes, et 69 pour des malaises. Le reste concerne de l’assistance aux baigneurs et des petites opérations de sauvetage. Cela représente 11,14% d’interventions en moins comparé à l’été 2024.

C’est sur les interventions hors zones de baignade que l’activité a été la plus intense, avec 14 395 actions menées, soit une progression de +2,4%. Et 12 523 victimes ont été secourues (+2,5%). Si le secours à la personne reste le plus gros de l’activité avec 11 534 interventions, la lutte contre les incendies a plus fortement mobilisé les pompiers cet été qui a été particulièrement chaud et sec, avec 1 306 feux de forêts et de végétation déclarés, soit une augmentation de +35,76%. Les accidents sur la voie publique ont également été plus nombreux : 1 432 (+1,85%).

À noter que l’été 2025 a également été marqué par de multiples renforts extra-départementaux dans le Sud de la France et en Charente, avec au total 160 sapeurs-pompiers engagés pour des dispositifs d’intervention préventifs et pour des opérations de lutte contre les incendies.