Les travaux de sauvegarde du fort Boyard prennent de la hauteur. Après une première phase de pré-terrassement entamée cet été, qui se termine à la fin du mois, le chantier de protection du monument charentais-maritime se poursuit avec la restauration de la risberme, c’est-à-dire le talus de 6 mètres de large qui protège les fondations du fort. Compte tenu des contraintes d’accès à l’ouvrage, une solution et des moyens inédits ont été mis en place pour acheminer le béton. C’est un hélicoptère qui a été mobilisé pour transporter des bennes contenant du béton coulé en immergé, directement sous l’eau, destiné à combler une cavité creusée par les tempêtes. Environ 40 rotations ont été nécessaires pour réaliser cette opération.