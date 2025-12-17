Emma Vallain rebondit après le drame qu’elle a subi le 5 novembre dernier sur l’île d’Oléron. Il s’agit de l’assistante parlementaire du député RN Pascal Markowsky, qui a été le plus gravement blessée suite à l’attaque à la voiture ayant fait sept victimes. Des faits pour lesquels le conducteur a été placé en détention. Étudiante à La Rochelle, Emma Vallain du Rassemblement national a annoncé hier sa candidature à la mairie de Dolus-d’Oléron. Ville détenue aujourd’hui par le maire Thibault Brechkoff.