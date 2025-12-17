

Surgères revêt ses habits de lumière pour les fêtes de Noël. Samedi prochain, la Ville va s’animer au rythme des festivités proposées par la municipalité, avec le concours du Comité des fêtes et de l’Union des artisans, commerçants et industriels de Surgères. Un évènement très attendu par les petits et les grands, qui sera ponctué par la venue du Père Noël et le tir du feu d’artifice, qui avait dû être reporté cet été en raison de la canicule. Stéphane Augé, adjoint au maire en charge des animations :

Stéphane Augé qui nous en dit plus sur le programme de samedi après-midi :

À noter que les animations vont entraîner des restrictions de stationnement sur le parking du château qui sera fermé pour des raisons de sécurité dues au tir du feu d’artifice. Mais une navette gratuite sera mise en place pour accéder aux commerces du centre-ville qui seront ouverts en nocturne jusqu’à 22h. Vous retrouvez le programme complet sur ville-surgeres.fr