Olivier Falorni victime de harcèlement scolaire. Lors de son déplacement au collège Beauregard de La Rochelle lundi matin pour la rentrée des 6e, le député charentais-maritime a révélé pour la première fois avoir subi il y a une quarantaine d’années, dans ce même établissement où il a fait toute sa scolarité, les moqueries de l’un de ses camarades, en raison d’une cicatrice qu’il avait sur le visage. L’occasion pour lui d’aborder cette problématique qui doit « être une priorité », car, selon lui, je cite, « elle peut briser de façon insidieuse mais violente la vie d’enfants et d’adolescents, parfois même jusqu’au suicide ». L’an dernier, 611 000 cas de harcèlement scolaire ont été identifiés.