Alerte aux grandes marées en Charente-Maritime. La préfecture de La Rochelle lance un appel à la vigilance, à l’approche des coefficients élevés attendus entre lundi et jeudi prochains. Ils seront supérieurs à 100, avec un pic à 106 mardi et mercredi. Tous les usagers de la mer, et en particulier ceux qui pratiquent la pêche à pied ou qui se promènent sur le littoral, mais aussi les baigneurs, sont invités à respecter les consignes de sécurité, notamment en s’informant sur la météo et les horaires des marées. Pour rappel, en cas d’urgence en mer, il faut composer le 196.