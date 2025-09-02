Un jeune homme a été placé en garde à vue après un accident mortel survenu samedi soir dans le centre-ville de Surgères. Une femme de 49 ans a été renversée par un camion-plateau. Le drame a eu lieu vers 20h30, rue de Verdun, près de la salle du Castel park où se déroulait un loto. Le conducteur de l’utilitaire, âgé de 19 ans, effectuait une marche arrière. Prise en charge par les pompiers, la victime est décédée à l’hôpital de La Rochelle. Le jeune homme, qui avait lui-même alerté les secours et qui n’a pas pris la fuite contrairement aux dires de certaines rumeurs sur les réseaux sociaux, devrait être mis en examen pour homicide involontaire. Les tests de dépistage d’alcool et de produits stupéfiants se sont révélés négatifs. Une autopsie du corps de la victime a été ordonnée par le parquet de La Rochelle.