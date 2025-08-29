

Du nouveau pour la mobilité des jeunes en Charente-Maritime, avec le lancement hier d’une nouvelle offre d’abonnement combinant « train + car ». Première du genre, elle permet d’emprunter, sur un même parcours, le car et le train régional, avec un tarif attractif. Le Conseil régional des jeunes de Nouvelle-Aquitaine en est à l’initiative.

Soucieux des questions de mobilité, surtout chez les jeunes, le premier Conseil Régional des Jeunes de Nouvelle-Aquitaine a porté ce projet qui se concrétise avec le lancement ce jeudi en Charente-Maritime d’un nouvel abonnement combiné « train + car ». Ce nouvel abonnement offre 50 % de réduction sur l’abonnement de car, et permet de circuler sur un trajet donné en train régional et sur l’ensemble des lignes de cars de la Charente-Maritime. À titre d’exemple : un jeune abonné qui fait le trajet Tonnay-Boutonne > La Rochelle pour aller travailler, emprunte le car régional entre Tonnay-Boutonne et Rochefort, puis le train entre Rochefort et La Rochelle. Ainsi, avec le nouvel abonnement TRAIN + CAR, il ne paiera que 96,10 euros au lieu de 118,60 euros, soit une réduction de 22,50 euros.

L’abonnement, nommé PASS TER+CAR 17, est vendu dans un premier temps dans sa version mensuelle sur les automates de vente en gare pour les jeunes de moins de 28 ans et de plus de 28 ans, et bientôt dans sa version annuelle. Il est actuellement disponible dans 17 gares de Charente-Maritime, comme à La Rochelle, Rochefort, Surgères, Royan, Saujon, Saintes et Saint-Jean-d’Angély.