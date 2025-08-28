Alors que les appels à « tout bloquer » en France dès le 10 septembre se multiplient, et que la colère monte cet été dans tout le pays, la rentrée sociale et politique s’annonce extrêmement chaude. En Charente-Maritime, le syndicat Sud santé sociaux 17 a décidé de rejoindre l’appel à la mobilisation pour protester contre les politiques gouvernementales et l’action du Président Emmanuel Macron et de son Premier Ministre François Bayrou. Ce dernier qui envisage toujours de supprimer deux jours fériés, dans le cadre de son projet de budget 2026 contre lequel se bat Sud santé sociaux 17. On écoute Caroline Avril, infirmière et porte-parole du syndicat :

