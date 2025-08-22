C’est aujourd’hui qu’a lieu le traditionnel pèlerinage sur l’île Madame en mémoire de prêtres martyrs. Un évènement pour des milliers de fidèles de l’Église catholique qui vont rejoindre la fameuse croix de galets, en traversant la passe aux Bœufs à marée basse, depuis la pointe de Port-des-Barques. C’est à cet endroit que furent découvertes les sépultures des prêtres qui furent déportés pendant la Révolution française.

En 1790 est adoptée la Constitution civile du clergé, qui réorganise l’Église catholique en France. Tous les prêtres doivent alors prêter serment. À partir de 1792, des lois répressives forcent ceux qui refusent ce serment, appelés prêtres réfractaires, à choisir l’exil ou la clandestinité. Ceux qui sont arrêtés sont condamnés à morts ou à la déportation. Ainsi, 829 prêtres et religieux, de 35 départements de France, sont enfermés à partir d’avril 1794 sur les « pontons de Rochefort », deux vaisseaux négriers. Ils sont censés être déportés en Guyane, mais les navires restent ancrés dans l’embouchure de la Charente à cause de leur mauvais état et du blocus anglais qui interdit la sortie en mer. Les conditions de détention, le manque de nourriture et le typhus font des ravages. Sur les 829 prêtres emprisonnés, 547 meurent en 10 mois. Seuls 282 sont libérés en 1795. Les supplices que ces prêtres ont subi et la patience avec laquelle ils ont accepté leur captivité font que l’Église les considère comme des martyrs. Comme chaque année depuis 1910, le diocèse de La Rochelle se rend en pèlerinage sur l’île Madame, où des centaines de ces prêtres et religieux ont été enterrés. Le 1er octobre 1995, il y a 30 ans cette année, le pape Jean-Paul II déclarait bienheureux 64 d’entre eux, parmi lesquels Jean-Baptiste Souzy, prêtre de La Rochelle.

Une messe sera célébrée à Port-des-Barques dans l’après-midi à 15h, après la procession sur l’île Madame à la mi-journée. L’évènement sera présidé par Mgr François Jacolin, évêque de Luçon et administrateur du diocèse de La Rochelle.