

Champagne en fête revient ce soir pour une 7e édition. La petite commune, située au sud de Rochefort, organise cette année encore sa grande fête estivale, avec ambiance musicale, restauration et spectacle nocturne gratuit. Le maire Roland Clochard nous rappelle la genèse de cet évènement :

De quoi en prendre plein les yeux et les oreilles, avec un programme concocté par la municipalité que nous détaille Roland Clochard :

Accueil sur place à partir de 18h30. Un parking sera à la disposition des visiteurs.