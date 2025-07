Une première opération d’abattage de cinq platanes malades a eu lieu ce mardi à Saint-Jean-d’Angély. Objectif : sécuriser les allées d’Aussy. Infectés par des champignons, ces arbres représentaient une menace pour les passants. Trois d’entre eux se trouvaient devant l’école élémentaire Joseph-Lair. Et deux chutes de branches majeures ont été constatées les 19 et 21 juin derniers. Une seconde opération d’abattage de six platanes est prévue lundi prochain.

Depuis la mi-juin, une situation préoccupante est observée sur les platanes longeant la route départementale 150, allées d’Aussy, à Saint-Jean-d’Angély. Deux chutes de branches majeures, survenues les 19 et 21 juin, dont l’une devant l’école Joseph-Lair, ont mis en évidence la dangerosité de plusieurs arbres. Les expertises menées ont révélé une dégradation rapide de l’état sanitaire de l’alignement. Les arbres sont atteints de lésions chancreuses et infectés par deux champignons, le phellin tacheté et le chancre coloré. L’intérieur de certains troncs est totalement décomposé, rendant les branches instables et leur chute imprévisible. Un diagnostic réalisé en 2013 avait déjà identifié ces pathologies et prévoyait un affaiblissement de l’alignement à un horizon de 10 à 15 ans. Désormais, face à l’urgence de la situation et pour garantir la sécurité des enfants, des riverains et des passants, la Ville a fait appel à une entreprise spécialisée de Varaize pour procéder à un abattage ciblé des sujets les plus dégradés. Une première intervention a eu lieu ce mardi, avec le retrait de cinq platanes. La seconde est prévue ce lundi avec l’évacuation de six autres spécimens.

À noter que d’autres arbres seront replantés, une fois le sol assaini et traité contre la maladie.