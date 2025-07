La phase opérationnelle du chantier titanesque de sauvegarde du fort Boyard est lancée, avec le coup d’envoi cette semaine des travaux de terrassement à proximité du vaisseau de pierre fragilisé par les assauts de la mer. Une visite a eu lieu sur place hier matin, en présence de Sylvie Marcilly, présidente du Département de la Charente-Maritime, collectivité propriétaire de l’édifice. Il s’agit pour le moment d’une phase préparatoire, qui consiste à réaliser le terrassement de la future zone de pose du havre d’accostage et du chenal d’accès, au sud de l’ouvrage. Cette opération devrait durer deux à trois semaines, en fonction des conditions météorologiques et de mer. Sylvie Marcilly nous en dit plus :

C’est parti pour trois ans de travaux. Le havre d’accostage devrait être construit dans un an, et l’éperon rocheux au nord en 2027, avant la livraison du chantier et l’ouverture du fort Boyard au public en 2028. Coût des travaux : 44 millions d’euros. L’appel aux dons, lancé en décembre dernier, est toujours en cours.