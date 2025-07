Gare au démarchage frauduleux à Saintes. Un individu avec une casquette et un blouson orange se fait passer pour un agent de la Communauté d’agglomération, et propose de remplacer vos bacs à ordures contre un paiement de 10 euros pour des « frais de livraison ». Attention, il s’agit d’une arnaque. L’Agglo ne procède à aucun remplacement de bac à domicile, et ne demande jamais de paiement immédiat. En cas d’arnaque, il faut contacter le 17, et la signaler à la collectivité au 05 46 93 41 50.