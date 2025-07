Pour une pratique du vélo en toute sécurité sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. Alors que la population augmente l’été, et par là même la fréquentation des pistes cyclables, les risques d’accidents sont nombreux. La vigilance est donc de mise. Et tous les conseils de sécurité et d’entretien de son vélo sont bons à prendre pour rouler sans danger. C’est tout l’intérêt de l’Atelier vélo mobile de la CARA, qui a repris sa tournée estivale à la rencontre des usagers, comme le souligne Raphaël Claut, technicien mobilité :

La sécurité qui reste la priorité de ce dispositif, face aux multiples dangers de circuler à vélo sur le territoire. Raphaël Claut :

L’idée étant d’encourager la pratique du vélo au quotidien sur l’ensemble du territoire comme alternative à la voiture. Pour en savoir plus, Raphaël Claut vous donne rendez-vous tous les mardis et jeudis de l’été, de 10h à 17h30. Prochaines dates : demain à Saujon, puis mardi prochain à Talmont-sur-Gironde.