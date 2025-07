La saison culturelle estivale se poursuit à Surgères. Avec quatre représentations ce soir et demain du spectacle « Éléonore XVIIème : silence on tourne ». Une nouvelle création signée les 3C Théâtre. L’histoire du tournage survolté d’un film racontant la vie d’Éléonore d’Olbreuse, personnage aunisien féminin haut en couleur, dont le rôle politique a été déterminant à travers l’Europe à la fin du XVIIème siècle. Pierre-Jean Calmel en est le metteur en scène. Il nous en parle :

Le spectacle sera joué par 27 comédiens, devant la mairie de Surgères. Rendez-vous ce soir et demain, à 18h et 20h. Puis le 15 août à 15h et 17h, et le 16 août à 18h et 21h. C’est 10 euros la place assise, et gratuit pour les moins de 8 ans. Réservations obligatoires au 05 46 01 12 10.