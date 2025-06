C’est une journée extrêmement chaude qui nous attend encore aujourd’hui. La Charente-Maritime reste placée en vigilance orange à la canicule, comme 83 autres départements en France. La journée de demain mardi devrait être encore plus chaude, avec de possibles records de chaleur, autour de 40°. L’épisode devrait se prolonger jusqu’en milieu de semaine. Des dispositions ont été prises dans plusieurs communes du département. Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saintes Grandes Rives, les écoles vont fermer cet après-midi et demain à partir de 13h30. Toutefois, une surveillance est assurée jusqu’à 18h pour les enfants dont les parents n’auraient pas de solution de garde.

Même chose à Saint-Jean-d’Angély où les parents ont été invités à garder leurs enfants dès cette matinée. En cas d’impossibilité, les enfants seront tout de même accueillis dans les écoles. Des mesures ont été prises pour que les élèves soient installés dans les salles de classe les plus fraîches, et qu’ils puissent boire tout au long de la journée.

Et puis dans le Bassin de Marennes, la Communauté de communes a décidé d’adapter les horaires d’ouverture de ses déchetteries pour préserver la santé des usagers et des agents. Celles-ci sont ouvertes aujourd’hui et demain de 7h à 14h.