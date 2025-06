Le coup d’envoi ce matin des épreuves du Diplôme national du brevet des collèges. Plus de 21 400 candidats sont inscrits cette année dans l’Académie de Poitiers, dont plus de 7 600 en Charente-Maritime. Soit une trentaine de plus qu’à la session de juin 2024. Ce jeudi, ils passent les épreuves de français et de mathématiques, puis demain celles d’histoire-géographie et de sciences. Les résultats seront publiés le 9 juillet. L’an dernier, le taux de réussite académique global était 87,2% contre 85,8% au niveau national.

En Charente-Maritime, 7 633 candidats vont plancher, sur un total de 21 439 inscrits dans l’Académie de Poitiers. 20 873 sont scolarisés en classe de 3e au collège. Et 566 passent les épreuves en candidats individuels. Notre département compte le nombre le plus élevé de candidats, avec 6 648 inscrits en série générale, et 985 en série professionnelle.

Tous vont devoir plancher sur quatre épreuves écrites. Une épreuve de français de 3h, une de mathématiques de 2h, même durée pour l’histoire-géographie, et 1 heure de sciences avec physique-chimie et technologie pour la série générale, sciences de la vie et de la terre et technologie pour la série professionnelle, et physique-chimie et biologie-écologie pour la série professionnelle agricole. À cela s’ajoute une épreuve orale de soutenance d’un projet qui a déjà eu lieu, pour évaluer la qualité de l’expression. Les candidats individuels ne sont pas concernés par cette épreuve.

À l’issue de l’examen, les élèves devront patienter jusqu’au 9 juillet pour connaître leurs résultats. Ils seront publiés à partir de 17h dans les collèges, et accessibles gratuitement sur internet. L’an dernier, le taux de réussite académique global était de 87,2% dans l’Académie de Poitiers, contre 85,8% au niveau national.